Traffico Roma del 14-06-2019 ore 14:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 13:20 RB

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CENTRALE DEL

LATTE AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI

DALL’ANAGNINA ALL’APPIA;

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.

A CENTOCELLE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DEI CICLAMINI

ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE ROSE.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE PER TRAFFICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE

DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE

EST CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIA TIBURTINA LA BIVIO PER LA A24

ROMA L’AQUILA E LUNGOO VIALE CASTERNSE.

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIALE PALMIRO

TOGLIATTI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.

RICORDIAMO CHE PER LAVORI URGENTI SU VIA PAPIRIO CARBONE SONO CHIUSE VIA DI

TOR CARBONE, IMPORTANTE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA L’APPIO E L’ADEATINO IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI, E VIA ERODE ATTICO, FRA VIA APPIA PIGNATELLI E VIA

APPIA ANTICA IN DIREZIONE DI VIA LAURENTINA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma