Traffico Roma del 14-06-2019 ore 14:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 13:20 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CENTRALE DEL
LATTE AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI
DALL’ANAGNINA ALL’APPIA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.
A CENTOCELLE POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DEI CICLAMINI
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE ROSE.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE PER TRAFFICO DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE
DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE
EST CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIA TIBURTINA LA BIVIO PER LA A24
ROMA L’AQUILA E LUNGOO VIALE CASTERNSE.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ROMA-L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI URGENTI SU VIA PAPIRIO CARBONE SONO CHIUSE VIA DI
TOR CARBONE, IMPORTANTE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA L’APPIO E L’ADEATINO IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI, E VIA ERODE ATTICO, FRA VIA APPIA PIGNATELLI E VIA
APPIA ANTICA IN DIREZIONE DI VIA LAURENTINA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma