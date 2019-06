Traffico Roma del 14-06-2019 ore 15:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 15:20 RB

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL'ACI

SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI

PER TRAFFICO DALLA CASSIA BIS AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA;

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA

TUSCOLANA.

AL TRIONFALE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI

TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO GEMELLI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII.

ALLA BALDUINA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOALZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE

PROPRIO SU VIA DELLA BALDUINA ALL’ALTEZZA DI ATTILIO FRIGERI.

ALLA GABATELLA RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA

GIOVANNI GENOCCHI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE: ANCHE IN QUESTO CASO SI

TRATTA DI UN INCIDENTE.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIALE DELLA

MOSCHEA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST

CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA

A24 ROMA L’AQUILA.

RIAPERTE AL TRAFFICO VIA DI TOR CARBONE TRA VIA APPIA ANTICA E VIA

ARDEATINA NELLE DUE DIREZIONI E VIA ERODE ATTICO TRA VIA APPIA PIGNATELLI E

VIA APPIA ANTICA IN DIREZIONE VIA LAURENTINA, CHIUSE IN PRECEDEZA PER

URGENTI LAVORI.

