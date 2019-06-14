Traffico Roma del 14-06-2019 ore 16:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 15:20 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI
PER TRAFFICO DALLA CASSIA BIS AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA
TUSCOLANA.
AL TRIONFALE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI
TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO GEMELLI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII.
ALLA BALDUINA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOALZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE
PROPRIO SU VIA DELLA BALDUINA ALL’ALTEZZA DI ATTILIO FRIGERI.
ALLA GABATELLA RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA
GIOVANNI GENOCCHI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE: ANCHE IN QUESTO CASO SI
TRATTA DI UN INCIDENTE.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII A VIALE DELLA
MOSCHEA IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST
CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA
A24 ROMA L’AQUILA.
RIAPERTE AL TRAFFICO VIA DI TOR CARBONE TRA VIA APPIA ANTICA E VIA
ARDEATINA NELLE DUE DIREZIONI E VIA ERODE ATTICO TRA VIA APPIA PIGNATELLI E
VIA APPIA ANTICA IN DIREZIONE VIA LAURENTINA, CHIUSE IN PRECEDEZA PER
URGENTI LAVORI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma