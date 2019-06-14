Traffico Roma del 14-06-2019 ore 17:00
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 16:50 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER LAVORI
ALL’ALTEZZA DI BOCCEA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA CASSIA
BIS ALLA PRENESTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO A VIA
TUSCOLANA.
AD ACILIA POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA DI MACCHIA SAPONARA
ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO MOLAJOLI.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO
LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI
TIBURTINI FINO AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO
FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMNTI E CODE DA VIA DI MALAFEDE A VIA
DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA RACCORDO ANULARE A CASTEL DI
DECIMA VERSO POMEZIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma