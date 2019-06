Traffico Roma del 14-06-2019 ore 17:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 17:20 RB

SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA PISANA A

CASAL DEL MARMO PER LAVORI, PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA

CASSIA BIS ALLA PRENESTINA;

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO FINO A VIA

TUSCOLANA.

CODE A TRATTI VERSO FUORI CITTÀ SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA TUSCANIA AL

RACCORDO ANULARE

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE EST A VIA CORTONA.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO

LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI

TIBURTINI FINO AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO

FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.

CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO A VIA ISACCO NEWTON

VERSO IL RACCORDO ANULARE ED ALL’ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE

EUR.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MALAFEDE A VIA

DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

STESSA SITUAZIONE SULLA DA VIA PONTINA DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA IN

DIREZIONE POMEZIA.

