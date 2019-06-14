Traffico Roma del 14-06-2019 ore 18:00
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 17:50 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI
BOCCEA PER LAVORI, PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA CASSIA BIS
ALLA PRENESTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO ED ANCHE PER UN
INCIDENTE DALLA ROMA FIUMICINO FINO A VIA TUSCOLANA.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E
PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA
VIA DEI MONTI TIBURTINI FINO AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO
FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO A VIA ISACCO NEWTON
VERSO IL RACCORDO ANULARE
E SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELL MAGLIANA VERSO L’EUR.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A
VIA DI ACILIA IN DIOREZIONE OSTIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma