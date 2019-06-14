Traffico Roma del 14-06-2019 ore 18:30
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 18:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DELLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO
DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD,
MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL
GIUBILEO, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA PONTINA E OSTIENSE.
SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE VERSO IL CENTRO, DA PARCO
DE MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIALE TOR DI QUINTO A VIA SALARIA
VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, SULLA TANGENZIALE
EST SI RALLENTA DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO PER LA ROMA-
TERAMO.
IN CITTÀ TRAFFICO SU VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA E SU VIA CASSIA DAL CENTRO IN DIREZIONE
DEL GRA.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma