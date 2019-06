Traffico Roma del 14-06-2019 ore 19:00

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 18:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

BUONASERA DELLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO

DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIMICINO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD,

MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL

GIUBILEO, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA PONTINA E OSTIENSE.

SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE VERSO IL CENTRO, DA PARCO

DE MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA.

SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIALE TOR DI QUINTO A VIA SALARIA

VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, SULLA TANGENZIALE

EST SI RALLENTA DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO PER LA ROMA-

TERAMO.

IN CITTÀ TRAFFICO SU VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI SU VIA FLAMINIA NUOVA E SU VIA CASSIA DAL CENTRO IN DIREZIONE

DEL GRA.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma