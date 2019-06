Traffico Roma del 14-06-2019 ore 19:30

NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 19:20 RB

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA

ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA

ALLA TUSCOLANA.

A PRIMAVALLE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA PIETRO

GASPARRI AL BIVIO CON VIA CARLO SANTUCCI.

IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA GERMANICO

ALL’ALTEZZA DI VIA OTTAVIANO

INCIDENTE ANCHE A SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA POPULONIA DA VIA

VETULONIA A VIA SATRICO VERSO PIAZZA TUSCOLO.

AL CORVIALE TRAFFICO RALLENTATO SU VIA DEL PONTE PISANO ALL’ALTEZZA DI VIA

PORTUENSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN

INCIDENTE.

RALLENTAMENTI SULL VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI IN

ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

STESSA SITUSZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI

RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA VALDAGNO AL RACCORDO

ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.

SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA

SALARIA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI,

CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI FINO AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.

RALLENTAMENTI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA.

CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA LAURENTINA A VIA DELLA MAGLIANA IN

DIREZIONE FIUMICINO.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A

VIA DI ACILIA IN DIOREZIONE OSTIA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma