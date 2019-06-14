Traffico Roma del 14-06-2019 ore 20:00
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NOTIZIARIO ROMA VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 19:50 RB
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA
ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA LAURENTINA ALLA
ROMA FIUMICINO;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.
A SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA POPULONIA DA VIA
VETULONIA A VIA SATRICO VERSO PIAZZA TUSCOLO.
AL CORVIALE PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DEL PONTE PISANO
ALL’ALTEZZA DI VIA PORTUENSE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI SULL VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI IN
ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI
FISCALI;
RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA VALDAGNO AL RACCORDO
ANULARE VERSO FUORI CITTÀ.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A VIA
SALARIA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI,
CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI FINO AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A
VIA DI ACILIA IN DIOREZIONE OSTIA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma