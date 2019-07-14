Traffico Roma del 14-07-2019 ore 07:30
Più informazioni su
circolazione al momento regolare lungo le strade della capitale, E SUL
RACCORDO ANULARE.
anche sulle consolari in ingresso ed in uscita da roma il traffico è
scarso.
CHIUSA, DA OGGI AL PROSSIMO 23 LUGLIO, LA GALLERIA FARNESINA, IN DIREZIONE
DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA METRO A
RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA TRATTA INTERROTTA
SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI.
REGOLARE INVECE IL SERVIZIO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI.
IN VIA ETRURIA è NUOVAMENTE CONSENTITO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI, DI
CONSEGUENZA SONO STATI RIPRISTINATI I PERCORSI DELLE LINEE BUS 87 E 649.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma