Traffico Roma del 14-07-2019 ore 07:30

circolazione al momento regolare lungo le strade della capitale, E SUL

RACCORDO ANULARE.

anche sulle consolari in ingresso ed in uscita da roma il traffico è

scarso.

CHIUSA, DA OGGI AL PROSSIMO 23 LUGLIO, LA GALLERIA FARNESINA, IN DIREZIONE

DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.

PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA METRO A

RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA TRATTA INTERROTTA

SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI.

REGOLARE INVECE IL SERVIZIO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI.

IN VIA ETRURIA è NUOVAMENTE CONSENTITO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI, DI

CONSEGUENZA SONO STATI RIPRISTINATI I PERCORSI DELLE LINEE BUS 87 E 649.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma