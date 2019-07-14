Traffico Roma del 14-07-2019 ore 08:30
Più informazioni su
CIRCOLAZIONE SCARSA AL MOMENTO IN CITTÀ.
REGOLARE L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
ANCHE IL TRAFFICO LUNGO LE CONSOLARI È REGOLARE.
CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO
AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI
SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
IN VIA ETRURIA È NUOVAMENTE CONSENTITO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI, DI
CONSEGUENZA SONO STATI RIPRISTINATI I PERCORSI DELLE LINEE BUS 87 E 649.
PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA METRO A
RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA TRATTA INTERROTTA
SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI.
REGOLARE INVECE IL SERVIZIO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma