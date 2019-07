Traffico Roma del 14-07-2019 ore 08:30

CIRCOLAZIONE SCARSA AL MOMENTO IN CITTÀ.

REGOLARE L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

ANCHE IL TRAFFICO LUNGO LE CONSOLARI È REGOLARE.

CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO

AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI

SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.

IN VIA ETRURIA È NUOVAMENTE CONSENTITO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI, DI

CONSEGUENZA SONO STATI RIPRISTINATI I PERCORSI DELLE LINEE BUS 87 E 649.

PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA METRO A

RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA TRATTA INTERROTTA

SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI.

REGOLARE INVECE IL SERVIZIO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI.

AUTORE: MARINA RICCOMI

