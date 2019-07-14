Traffico Roma del 14-07-2019 ore 09:30
Più informazioni su
SI MANTIENE ANCORA REGOLARE LA VIABILITÀ LUNGO IL RACCORDO ANULARE E SULLE
STRADE DELLA CITTÀ.
FATTA ECCEZIONE PER UN INCIDENTE, AVVENUTO SUL RACCORDO ANULARE, IN
CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA FLAMINIA E L’USCITA PER LA CASSIA BIS, DOVE AL
MOMENTO SI REGISTRANO BREVI CODE.
INIZIANO ANCHE I PRIMI RALLENTAMENTI, LUNGO LE CONSOLARI VERSO IL LITORALE
ROMANO.
SI RALLENTA, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI
ACILIA, VERSO OSTIA.
CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO
AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI
SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
IN VIA ETRURIA, È NUOVAMENTE CONSENTITO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI, DI
CONSEGUENZA SONO STATI RIPRISTINATI, I PERCORSI DELLE LINEE BUS 87 E 649.
PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA METRO A
RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA TRATTA INTERROTTA
SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI.
REGOLARE INVECE IL SERVIZIO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma