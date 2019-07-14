Traffico Roma del 14-07-2019 ore 10:30
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TRAFFICO SCARSO, ANCORA LUNGO IL RACCORDO ANULARE, CIRCOLAZIONE SENZA
DISAGI ANCHE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
AL MOMENTO SULLA STATALE 148 PONTINA, SI RALLENTA TRA SPINACETO E CASTEL DI
DECIMA, IN DIREZIONE POMEZIA.
CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO
AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI
SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
IN VIA ETRURIA, È NUOVAMENTE CONSENTITO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI, DI
CONSEGUENZA SONO STATI RIPRISTINATI, I PERCORSI DELLE LINEE BUS 87 E 649.
PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA METRO A
RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA TRATTA INTERROTTA
SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI.
REGOLARE INVECE IL SERVIZIO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma