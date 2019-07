Traffico Roma del 14-07-2019 ore 11:30

BREVI CODE LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, TRA VIA SALARIA E IL RACCORDO

ANULARE, VERSO ROMA.

CODE, PER TRAFFICO INTENSO, SULLA STATALE 148 PONTINA, TRA IL RACCORDO

ANULARE E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE POMEZIA.

IN CITTÀ, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE, SU VIA DEL TRULLO IN PROSSIMITÀ DI

VIA CAMPAGNATICO.

CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO

AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI

SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.

IN VIA ETRURIA, È NUOVAMENTE CONSENTITO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI, DI

CONSEGUENZA SONO STATI RIPRISTINATI, I PERCORSI DELLE LINEE BUS 87 E 649.

PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA METRO A

RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA TRATTA INTERROTTA

SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI.

REGOLARE INVECE IL SERVIZIO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma