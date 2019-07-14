Traffico Roma del 14-07-2019 ore 11:30
Più informazioni su
BREVI CODE LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, TRA VIA SALARIA E IL RACCORDO
ANULARE, VERSO ROMA.
CODE, PER TRAFFICO INTENSO, SULLA STATALE 148 PONTINA, TRA IL RACCORDO
ANULARE E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE POMEZIA.
IN CITTÀ, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE, SU VIA DEL TRULLO IN PROSSIMITÀ DI
VIA CAMPAGNATICO.
CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO
AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI
SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
IN VIA ETRURIA, È NUOVAMENTE CONSENTITO IL TRANSITO AI MEZZI PESANTI, DI
CONSEGUENZA SONO STATI RIPRISTINATI, I PERCORSI DELLE LINEE BUS 87 E 649.
PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA METRO A
RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA TRATTA INTERROTTA
SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI.
REGOLARE INVECE IL SERVIZIO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma