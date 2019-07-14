Traffico Roma del 14-07-2019 ore 12:30
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TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE
CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO
AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI
SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA METRO A
RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA TRATTA INTERROTTA
SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI.
REGOLARE INVECE IL SERVIZIO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma