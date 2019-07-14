Traffico Roma del 14-07-2019 ore 13:30
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POCO E’ CAMBIATO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, DOVE IL TRAFFICO SI MANTIENE
SCORREVOLE, PIU’ INTENSO SULLE STRADE DEL LITORALE
AL MOMENTO ABBIAMO SOLO BREVI CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA
CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO
AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI
SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA METRO A
RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA TRATTA INTERROTTA
SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma