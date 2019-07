Traffico Roma del 14-07-2019 ore 13:30

POCO E’ CAMBIATO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, DOVE IL TRAFFICO SI MANTIENE

SCORREVOLE, PIU’ INTENSO SULLE STRADE DEL LITORALE



AL MOMENTO ABBIAMO SOLO BREVI CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO

ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA

CHIUSA, SU VIA DEL FORO ITALICO, LA GALLERIA DELLA FARNESINA, DA OGGI, FINO

AL PROSSIMO 23 LUGLIO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, PER INTERVENTI

SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.



PER LAVORI DI MANUTENZIONE OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, LA LINEA METRO A

RESTERÀ SOSPESA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA – ANAGNINA. LA TRATTA INTERROTTA

SARÀ SERVITA DA BUS SOSTITUTIVI.

