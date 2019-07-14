Traffico Roma del 14-07-2019 ore 14:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO
CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO.
POCHI GLI SPOSTAMENTI ANCHE IN CITTÀ IN QUESTE ORE DEL POMERIGGIO DOVE,
COME DI CONSUETO, IL TRAFFICO È MAGGIORMENTE CONCENTRATO SULLA LITORANEA
OSTIA-ANZIO TRA CASTEL FUSANO E TORVAJANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
IN PROSSIMITÀ DEL CIRCO MASSIMO, PRUDENZA PER I RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN
INCIDENTE IN VIA DELLA GRECA, VICINO VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE.
PROSEGUONO FINO AL 23 LUGLIO I LAVORI NELLA GALLERIA FARNESINA PER LA
SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON IL LED.
LA MANUTENZIONE IN CORSO COMPORTA LA CHIUSURA DEL TRATTO DA VIA DEL FORO
ITALICO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma