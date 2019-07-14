Traffico Roma del 14-07-2019 ore 15:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO
URBANO DELL’AUTOSTRADA ROMA-TERAMO.
NESSUN DISAGIO AL TRAFFICO SU TUTTE LE STRADE DELLA CAPITALE.
RALLENTAMENTI SOLO SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO TRA CASTEL FUSANO E
TORVAJANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
“GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITÀ”. OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO, È IN
PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE PER I DIRITTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE
ABILI.
ALLE 18:30 IL CORTEO PARTE DA PIAZZA DEI CONSIGLIERI PER ARRIVARE IN PIAZZA
DEL POPOLO ALLE 21:30, DOPO AVER PERCORSO PIAZZA VENEZIA E VIA DEL CORSO. I
MANIFESTANTI RIMARRANNO AI PIEDI DEL PINCIO FINO ALLA MEZZANOTTE. ATTESI
CIRCA 7000 PARTECIPANTI.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT .
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma