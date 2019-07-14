Traffico Roma del 14-07-2019 ore 16:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA
ROMA-TERAMO.
A CAUSA DI UN CANTIERE, RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA
SALARIA AL BIVIO PER IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO TRATTO.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO PRIMA DI
ENTRARE SUL GRA, PROVENENDO DA VIA PORTUNSE.
AUMENTA IL TRAFFICO DI RIENTRO IN CITTÀ SULLA SS148 PONTINA DA POMEZIA ALLO
SVINCOLO PER PRATICA DI MARE VERSO IL CENTRO. PRUDENZA SULLO STESSO TRATTO
ANCHE PER UN INCIDENTE.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA SP601 OSTIA-ANZIO TRA OSTIA E ARDEA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI. MAGGIORI DISAGI RISPETTO AL PRECENDETE AGGIORNAMENTO
ANCHE PER UN INCIDENTE VICINO IL SETTIMO CANCELLO.
NEL CENTRO DI ROMA PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN
INCIDENTE SU VIA VITTORIO VENETO ALTEZZA VIA BONCOMPAGNI.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma