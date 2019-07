Traffico Roma del 14-07-2019 ore 17:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

AUMENTA IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA

DALLA LAURENTINA ALL’APPIA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA

PORTUENSE FINO AL BIVIO DEL GRA VERSO IL CENTRO.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO E INCIDENTE SULLA SS148 PONTINA DA POMEZIA A

PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI ROMA.

DIFFICOLTà ANCHE SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO TRA OSTIA E ARDEA IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI. PRUDENZA ANCHE PER UN INCIDENTE VICINO IL SETTIMO CANCELLO.

RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, SONO MAGGIORI GLI SPOSTAMENTI ANCHE

SULLA STATALE AURELIA TRA PALIDORO E IL CENTRO TRE DENARI, E PROSEGUENDO

VERSO ROMA SI RALLENTA ANCHE DA CASTEL DI GUIDO A MALAGROTTA.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma