Traffico Roma del 14-07-2019 ore 18:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI DALLA

LAURENTINA ALL’APPIA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, IN

PROSSIMITÀ DEL BIVIO DEL RACCORDO ANULARE, VERSO IL CENTRO.



DIFFICOLTÀ PRIMA DI ENTRARE SUL GRA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

PROVENENDO DA SAN CESAREO.

SI VIAGGIA RALLENTATI PER IL TRAFFICO INTENSO SULLA SS148 PONTINA DA

POMEZIA A CASTEL DI DECIMA VERSO L’EUR.

DISAGI PER LA STESSA CAUSA SULLA STATALE AURELIA GUIDANDO VERSO ROMA IN

PROSSIMITÀ DI PALIDORO, E TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA DOVE C’È ANCHE

UN INCIDENTE POCO PRIMA DI VIA MALAGROTTA.

SI CONTINUA A VIAGGIARE RALLENTATI ANCHE SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO TRA

OSTIA E ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PRUDENZA INFINE SU VIA SALARIA VERSO VIALE LIEGI, PER LE CODE CAUSATE DAI

LAVORI IN CORSO IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma