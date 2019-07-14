Traffico Roma del 14-07-2019 ore 18:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI DALLA
LAURENTINA ALL’APPIA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, IN
PROSSIMITÀ DEL BIVIO DEL RACCORDO ANULARE, VERSO IL CENTRO.
DIFFICOLTÀ PRIMA DI ENTRARE SUL GRA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
PROVENENDO DA SAN CESAREO.
SI VIAGGIA RALLENTATI PER IL TRAFFICO INTENSO SULLA SS148 PONTINA DA
POMEZIA A CASTEL DI DECIMA VERSO L’EUR.
DISAGI PER LA STESSA CAUSA SULLA STATALE AURELIA GUIDANDO VERSO ROMA IN
PROSSIMITÀ DI PALIDORO, E TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA DOVE C’È ANCHE
UN INCIDENTE POCO PRIMA DI VIA MALAGROTTA.
SI CONTINUA A VIAGGIARE RALLENTATI ANCHE SULLA LITORANEA OSTIA-ANZIO TRA
OSTIA E ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PRUDENZA INFINE SU VIA SALARIA VERSO VIALE LIEGI, PER LE CODE CAUSATE DAI
LAVORI IN CORSO IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma