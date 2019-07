Traffico Roma del 14-07-2019 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

A CAUSA DI UN INCIDENTE, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA IN CODA

SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALL’OSTIENSE ALL’APPIA. PRUDENZA PER LA STESSA

CAUSA ANCHE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA TUSCOLANA.

PEGGIORA LA SITUAZIONE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, ANCHE SULLA STATALE

AURELIA, DOVE SI VIAGGIA IN CODA DAL CENTRO TRE DENARI A MALAGROTTA

GUIDANDO VERSO ROMA.

SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE AL CASELLO DI ROMA EST A PARTIRE DA LUNGHEZZA.

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DA SETTEBAGNI

AL GRA VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO. DIFFICOLTÀ PER LO STESSO MOTIVO, E SEMPRE

IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A

PARTIRE DA TORRENOVA.

TRAFFICATE LA SS148 PONTINA DA TRIGORIA A CASTEL DI DECIMA VERSO L’EUR, E

LA LITORANEA TRA OSTIA E LAVINIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

IN CITTÀ TRAFFICO SOSTENUTO SU VIA APPIA IN PROSSIMITÀ DELL’IPPODROMO

CAPANNELLE. MAGGIORI DISAGI ANCHE PER IL CONCERTO DEL PORTORICANO OZUNA IN

OCCASIONE DI ROCK IN ROMA 2019.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma