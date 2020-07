Traffico Roma del 14-07-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente su via della stazione di Cesano all’intersezione con la via braccianense Ci sono code in particolare su quest’ultima partire da via di Tragliatella incolonnamenti anche sulla via Anguillarese trafficate le principali arterie stradali in direzione della centro città in particolare sul raccordo carreggiata interna code dalla diramazione di Roma Sud alla in esterna si rallenta della Prenestina al bivio per la Roma la quella trafficato il percorso Urbano proprio della Roma L’Aquila da Viale Togliatti al bivio per la tangenziale verso il centro per lavori chiuso un tratto di Corso d’Italia compreso tra via Marche via Toscana Inoltre per i mezzi con lunghezza oltre 7 metri e mezzo il divieto di transito inizia da piazzale Brasilevia Toscana i lavori termineranno il prossimo 7 agosto sulla linea C della metropolitana proseguono i lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni e del nodo di scambio con la metro B per fare spazio ai cantieri fino al 7 dicembre la circolazione terminerà in anticipo e proseguirà con a bus navetta alla posto dei treni da Pantano l’ultima corsa su rotaia alle 20:30 da San Giovanni alle 21 restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma