Traffico Roma del 14-07-2020 ore 10:30

Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi ci sono ancora disagi nella zona di Osteria Nuova per un incidente ormai risolto è venuto su via della stazione di Cesano all’intersezione con la via Braccianese Ci sono code in particolare su quest’ultima partire da via di Tragliatella e sulla via Anguillarese sempre a Roma Nord altro incidente nella zona della Borgata Ottavia interessata al Trionfale in prossimità di via ipogeo degli Ottavi Per il resto sono trafficate tutte le principali arterie stradali in direzione del centro città anche sul raccordo in carreggiata interna abbiamo code a tratti dalla diramazione Roma sud della via Appia mentre in esterna si rallenta dalla Prenestina alla bivio per la Roma L’Aquila sul percorso Urbano proprio della roma-l’aquila code a tratti da Viale Togliatti alla bivio per la tangenziale verso proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico altri rallentamenti dalla Salaria fino a via dei Campi Sportivi per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto lucepunto.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

