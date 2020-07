Traffico Roma del 14-07-2020 ore 11:30

Luceverde Roma Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Roma Est nella zona della Borgata Finocchio incidente sulla Casilina in prossimità di via Vizzini lunghe code per via graniti verso Roma altro incidente a Primavalle su via di Boccea altezza via Antonio sala rallentamenti da Largo Gregorio XIII prudenza per un altro incidente segnalato in Piazza di Porta San Giovanni sul raccordo in carreggiata interna Ci sono code tre atti dalla via Anagnina sino alla via Ardeatina sul percorso Urbano della Roma L’Aquila incolonnamenti da Portonaccio al bivio per la tangenziale verso il centro proseguendo sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti e code dalla via Prenestina viale Castrense molto trafficata la via Ardeatina code per lavori tra il raccordo è via di torricola Mentre per il traffico ci sono incolonnamenti tra il raccordo il divino amore e restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazionisulla gestione delle pratiche auto oltre che sulla situazione del traffico e dei Trasporti nel nostro paese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20 è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma