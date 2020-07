Traffico Roma del 14-07-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla via dei Due Ponti a via di Grottarossa Verso il raccordo al quartiere africano su disposizione dei vigili del fuoco a causa di alcuni alberi pericolanti divieto di transito è fermata su largo Somalia su tutta la carreggiata a senso unico di marcia sino a via Luca marenzio a San Giovanni rallenta per il traffico su via Cilicia e via caiada via Appia Antica fino a via Vetulonia verso Piazza Tuscolo molto trafficata la via Ardeatina code per lavori tra il raccordo via di torricola In entrambe le direzioni mentre il traffico incolonnamenti 3 raccordi il divino amore verso Santa Palomba sulla linea C della metropolitana proseguono i lavori di completamento della tratta Colosseo San Giovanni e del nodo di scambio con la metro B per farecioè i cantieri fino al 7 dicembre la circolazione terminerà in anticipo e proseguirà con una bus navetta al posto dei treni da Pantano l’ultima corsa su rotaie sarà alle 20:30 da San Giovanni alle 21 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma