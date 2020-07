Traffico Roma del 14-07-2020 ore 13:30

Luceverde Roma a trovarti dalla redazione Buon pomeriggio non molto il traffico registrato al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare ne sulle altre autostrade abbiamo i commenti sulla Salaria tra Settebagni Monterotondo Scalo si tratta di una riduzione di carreggiata restano ancora una 20 per traffico intenso sulla Cassia nelle due direzioni tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa poi ci sono quasi sulla Prenestina tra il raccordo via di Torrenova via Ardeatina abbiamo Chiudi tra il raccordo è la rotatoria di via di torricola nelle due direzioni la causa una riduzione della sede stradale sulla stessa Ardeatina ancora code tra il bivio per Castel di Leva il Santuario del Divino Amore trasporto pubblico ricordiamo che fino al 7 di dicembre per lavori la linea C della metropolitana anticiperà la chiusura del servizio ultima corsa da Pantano 20:30 da San Giovanni l’ultimo convoglio in partenza sarà alle 21 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it USA cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma