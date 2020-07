Traffico Roma del 14-07-2020 ore 15:30

Luceverde Roma trovati dalla redazione ci sono problemi nel quadrante ovest della città a causa di un incendio che si è sviluppato nella zona di Monte Spaccato il cui fumo sta creando non pochi disagi per la circolazione coinvolta anche una parte del quartiere di Primavalle Abbiamo pure in via Nazareth è in via di Boccea rallentamenti sulla Salaria 3 Settebagni Monterotondo Scalo si tratta in questo caso di una riduzione di carreggiata restano premi incolonnamenti per traffico intenso sulla Cassia nelle due direzioni per via dei Due Ponti via di Grottarossa poi ci sono cose sulla Prenestina tra il raccordo via di Torrenova in Prati la polizia locale C’è un incidente sul Lungotevere dei Mellini inevitabili le ripercussioni le code in direzione di castelsantangelo altro incidente al sallustiano all’incrocio tra via Romagna e via Campagna ci sono disagi per il traffico trovi Abbiati ne abbiamo avute tra il raccordo è la rotatoria di via di torricola nelle due direzioni a causa una riduzione della sede stradale sulla stessa Ardeatina ancora code tra il bivio per Castel di Leva il santuarioDivino Amore nelle due direzioni per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma