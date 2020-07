Traffico Roma del 14-07-2020 ore 16:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ci sono problemi per la circolazione coinvolta anche una parte del quartiere di Primavalle non tre si è resa necessaria la chiusura di via di Boccea 3 via di Cornelia via Nazareth la strada è chiusa nelle due direzioni diverse le linee del trasporto pubblico deviate abbiamo ancora rallentamenti sulla Salaria tra Settebagni Monterotondo Scalo si tratta di una riduzione di carreggiata In pratica polizia locale Ci segnala un incidente sul Lungotevere dei Mellini vita le ripercussioni le code in direzione di castelsantangelo altro incidente ad Acilia con coda in Viale dei Romagnoli in prossimità di Viale Fra Andrea di Giovanni ricordiamo che fino al 7 di dicembre per lavoroLinea C della metropolitana anticipa la chiusura del servizio ultima corsa da Pantano alle 20:30 da San Giovanni l’ultimo convoglio in partenza sarà alle 21

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma