Traffico Roma del 14-07-2020 ore 17:30

Luceverde Roma trovati dalla redazione Buon pomeriggio ci sono problemi nel quadrante ovest della città a causa di un incendio che si è sviluppato nella zona di Monte Spaccato il cui fumo sta creando non pochi disagi alla circolazione coinvolta anche una parte del quartiere di Primavalle Inoltre si è resa necessaria una chiusura di via di Boccea tra via di Cornelia via Nazareth la strada è chiusa nelle due direzioni diverse le linee del trasporto pubblico deviate un altro incendio si è sviluppato nella zona Massimina Casal Lumbroso possibili chiusure ripercussioni per il traffico in zona per questo motivo sul Raccordo Anulare chiuso in uscita lo svincolo Lumbroso Pescaccio di conseguenza sulla raccordo si sono formate code In entrambe le direzioni ancora proposito del raccordo anulare abbiamo code per traffico intenso in carreggiata interna dalla Nomentana allo svincolo La Rustica con te anche nella zona sud in carreggiata esterna a partire dalla Laurentina fino all’uscita a Romanina però lentamente sulla Salaria 3 Settebagni Monterotondo Scalo si tratta di una riduzione di Carrèsulla via Ardeatina abbiamo quoti tra il raccordo è la rotatoria di via di torricola nelle due direzioni per i dettagli di questa altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma