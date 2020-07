Traffico Roma del 14-07-2020 ore 18:30

Luceverde Roma m m dalla redazione torna e tornando alla normalità la situazione nel quadrante ovest della città dopo le difficoltà legate ad un incendio che si è sviluppato nella zona di Montespaccato che ha coinvolto anche una parte nel quartiere di Primavalle ancora chiusa al transito però via di Boccea 3 a via di Cornelia in via Nazareth anche nella zona Massimina Casal Lumbroso dove si era sviluppato un altro incendio la situazione sta sensibilmente migliorando anche se sono ancora all’opera i vigili del fuoco e non si esclude la chiusura di alcune strade a ridosso di via Giulio Pittarelli sul Raccordo Anulare abbiamo coda per traffico intenso su carreggiata interna dalla Nomentana allo svincolo La Rustica ci sono cose anche nella zona suddetta in carreggiata esterna a partire dalla Laurentina Sino all’uscita Romanina al Trieste la polizia locale Ci segnala un incidente in via farà fino all’intersezione con via Stimigliano incidente anche al Castro Pretorio in viale dell’Università raccomandiamo le dovute attenzioni sulla via Ardeatina abbiamo avute tra il raccordo è la rotatoria di via di torricola neldirezione la causa una riduzione della sede stradale sulla stessa Ardeatina ancora così tra il bivio per Castel di Leva il Santuario del Divino Amore anche in questo caso nelle due direzioni di marcia di questo altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma