Traffico Roma del 14-07-2020 ore 20:00

Luceverde Roma mentre mattina la redazione traffico Tutto sommato a scorrevole in questione sulla rete viaria cittadina ci riferiamo al Raccordo alle principali strade consolari ci sono cose sulla Cassia tratto di Nerone da Giustiniana nelle due direzioni ormai tornando alla normalità la situazione nel quadrante ovest della città dopo le difficoltà legate ad un incendio che si è sviluppato nella zona di Montespaccato qui fumo è interessato anche parte nel quartiere di Primavalle anche nella zona Massimina Casal Lumbroso dove si era sviluppato un altro incendio una situazione sensibilmente migliorata grazie ad un intervento ai vigili del fuoco durata di 7 ore in tangenziale restano cose per traffico intenso in direzione San Giovanni tra l’uscita per la stazione Tiburtina il bivio per la Roma L’Aquila abbiamo code anche tra lo svincolo verranno forza maggiore il bivio per la Prenestina tra via Ardeatina accudito il raccordo è la rotatoria di via di torricola nelle due direzioni la causa una riduzione della sede stradale sulla stessa Ardeatina ancora code tra il bivio per Castel di LevaSantuario del Divino Amore nelle due direzioni per i dettagli di questa notizia e potete consultare il sito Roma punto luceverde.it Stefano Baiocchi e tutto Grazie per l’attenzione Buon proseguimento di serata o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma