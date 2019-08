Traffico Roma del 14-08-2019 ore 07:30

NUOVA FASE DI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA

METRPOLITANA ROMANA

DA OGGI E FINO A LUNEDÌ 19 AGOSTO ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS

MA5 TRA OTTAVIANO E SAN GIOVANNI CHE OSSERVERÀ GLI STESSI ORARI DEL

SERVIZIO METROPOLITANO

PER LA DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA CIRCONVALLZIONE

NOMENTANA DELLA TANGENZIALE EST, DEVIAZIONI E USCITE OBBLIGATORIE

ALL’ALTEZZA TIBURTINA.ATTENZONE ALLE INDICAZIONI SUL POSTO

APERTE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA

CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE SALARIA PER RINNOVAMENTO

DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

CHIUSI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA

PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI –

POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DELL PINETA SACCHETTI E STRADE LIMITROFE

NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO

AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI

