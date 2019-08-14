Traffico Roma del 14-08-2019 ore 07:30
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NUOVA FASE DI LAVORI PER IL RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA
METRPOLITANA ROMANA
DA OGGI E FINO A LUNEDÌ 19 AGOSTO ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS
MA5 TRA OTTAVIANO E SAN GIOVANNI CHE OSSERVERÀ GLI STESSI ORARI DEL
SERVIZIO METROPOLITANO
PER LA DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA CIRCONVALLZIONE
NOMENTANA DELLA TANGENZIALE EST, DEVIAZIONI E USCITE OBBLIGATORIE
ALL’ALTEZZA TIBURTINA.ATTENZONE ALLE INDICAZIONI SUL POSTO
APERTE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA
CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE SALARIA PER RINNOVAMENTO
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
CHIUSI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA
PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI –
POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DELL PINETA SACCHETTI E STRADE LIMITROFE
NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma