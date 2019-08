Traffico Roma del 14-08-2019 ore 10:00

PER LAVORI IN CORSO LIMITATO IL SERVIZIO DELLA METRO A. LE METRO SI

SPOSTANO TRA BATTISTINI E OTTAVIANO E, TRA SAN GIOVANNI E ANAGNINA. NON

TRANSITANO QUINDI NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO. IN SUPERFICIE, BUS

NAVETTE COLLEGANO LE DUE STAZIONI.

LINEE DI SUPERFICIE IN QUESTI GIORNI CON CORSE RIDOTTE A CAUSA DELL’ORARIO

ESTIVO.

RICORDIAMO CHE AUTOBUS SOSTITUISCONO, IN PARTE, IL SERVIZIO DELLA FERROVIA

ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO; ALCUNE CORSE DEI TRENI SONO CANCELLATE

ALL’AURELIO CHIUSA AL TRAFFICO VIA RISERVA DELLA TORRETTA. CHIUSURA DELLA

STRADA IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA

MAGLIANELLA. DEVIATA LA LINEA 906 DIRETTA A VALLE AURELIA, E LA 981 VERSO

CORNELIA.

AL TUSCOLANO PER LA CHIUSURA DI VIA NOCERA UMBRA DEVIAZIONI PER LA LINEA 16

DIRETTA A VIA XX SETTEMBRE

PER LA CHIUSURA DI VIALE ALESSANDRINO NEI PRESSI DELLA CASILINA, DEVIATE LE

LINEE 313 E 450.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma