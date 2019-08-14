Traffico Roma del 14-08-2019 ore 10:30
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PER LAVORI IN CORSO LIMITATO IL SERVIZIO DELLA METRO A. LE METRO SI
SPOSTANO TRA BATTISTINI E OTTAVIANO E, TRA SAN GIOVANNI E ANAGNINA. NON
TRANSITANO QUINDI NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO. IN SUPERFICIE, BUS
NAVETTE COLLEGANO LE DUE STAZIONI.
LINEE DI SUPERFICIE IN QUESTI GIORNI CON CORSE RIDOTTE A CAUSA DELL’ORARIO
ESTIVO.
RICORDIAMO CHE AUTOBUS SOSTITUISCONO, IN PARTE, IL SERVIZIO DELLA FERROVIA
ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO; ALCUNE CORSE DEI TRENI SONO CANCELLATE
ALL’AURELIO CHIUSA AL TRAFFICO VIA RISERVA DELLA TORRETTA. CHIUSURA DELLA
STRADA IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA
MAGLIANELLA. DEVIATA LA LINEA 906 DIRETTA A VALLE AURELIA, E LA 981 VERSO
CORNELIA.
AL TUSCOLANO PER LA CHIUSURA DI VIA NOCERA UMBRA DEVIAZIONI PER LA LINEA 16
DIRETTA A VIA XX SETTEMBRE
PER LA CHIUSURA DI VIALE ALESSANDRINO NEI PRESSI DELLA CASILINA, DEVIATE LE
LINEE 313 E 450.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma