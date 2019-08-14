Traffico Roma del 14-08-2019 ore 12:30
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RIAPERTA DA POCO VIA TRIONFALE RIMASTA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA PLATONE
DREZIONE MONTE MARIO, DOPO L’INCENDIO DI UN VEICOLO. RIPRENDE LA
CIRCOLAZIONE CON QUALCHE RALLENTAMENTO ANCORA SULLE STRADE LIMITROFE
DEI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA PONTINA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI
CASTEL ROMANO
SULLE ALTRE STRADE DELLA CITTÀ NON CI SONO PROBLEMI IN QUESTE ORE ED È
STATA TUTTOSMMATO UNA MATTINATA TRANQUILLA
RICORDIAMO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ,DA OGGI E PER 6
GIORNI, FINO A LUNEDÌ 19 AGOSTO, TRA OTTAVIANO E SAN GIOVANNI SARÀ
ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS MA5 CHE OSSERVERÀ GLI STESSI
ORARI DEL SERVIZIO METROPOLITANO
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AUTORE: EMANUELA CASTALDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma