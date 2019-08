Traffico Roma del 14-08-2019 ore 12:30

RIAPERTA DA POCO VIA TRIONFALE RIMASTA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA PLATONE

DREZIONE MONTE MARIO, DOPO L’INCENDIO DI UN VEICOLO. RIPRENDE LA

CIRCOLAZIONE CON QUALCHE RALLENTAMENTO ANCORA SULLE STRADE LIMITROFE

DEI RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI SULLA PONTINA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI

CASTEL ROMANO

SULLE ALTRE STRADE DELLA CITTÀ NON CI SONO PROBLEMI IN QUESTE ORE ED È

STATA TUTTOSMMATO UNA MATTINATA TRANQUILLA

RICORDIAMO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ,DA OGGI E PER 6

GIORNI, FINO A LUNEDÌ 19 AGOSTO, TRA OTTAVIANO E SAN GIOVANNI SARÀ

ATTIVO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO CON AUTOBUS MA5 CHE OSSERVERÀ GLI STESSI

ORARI DEL SERVIZIO METROPOLITANO



