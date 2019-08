Traffico Roma del 14-08-2019 ore 13:30

A TOR SAPIENZA, UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE PALMIRO

TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE PINO PASCALI IN DIREZIONE DI VIA

COLLATINA.

PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLKENTA IN VIA SAN PIO X ALL’INCROCIO CON PONTE

VITTORIO EMANUELE II

TRASPORTO PUBBLICO

PER UN GUASTO TECNICO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA è INTERROTTA TRA LE

STAZIONI DI SAN GIOVANNI E ARCO DI TRAVERTINO

IL SERVIZIO è MOMENTANEAMENTE SOSTITUITO DA BUS

AL TUSCOLANO CHIUSA PER LAVORI VIA NOCERA UUMBRA TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO

VERSO VIA TUSCOLANA.

DEVIATA LA LINEA 16 DIRETTA IN VIA XX SETTEMBRE

.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: IVAN VALENTE

