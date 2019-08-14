Traffico Roma del 14-08-2019 ore 13:30
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A TOR SAPIENZA, UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE PALMIRO
TOGLIATTI ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE PINO PASCALI IN DIREZIONE DI VIA
COLLATINA.
PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLKENTA IN VIA SAN PIO X ALL’INCROCIO CON PONTE
VITTORIO EMANUELE II
TRASPORTO PUBBLICO
PER UN GUASTO TECNICO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA è INTERROTTA TRA LE
STAZIONI DI SAN GIOVANNI E ARCO DI TRAVERTINO
IL SERVIZIO è MOMENTANEAMENTE SOSTITUITO DA BUS
AL TUSCOLANO CHIUSA PER LAVORI VIA NOCERA UUMBRA TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO
VERSO VIA TUSCOLANA.
DEVIATA LA LINEA 16 DIRETTA IN VIA XX SETTEMBRE
.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma