Traffico Roma del 14-08-2019 ore 14:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

AL TINTORETTO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI

VIA DUCCIO DI BUONINSEGNA.

PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA

DEL BUON CONSIGLIO IN DIREZIONE VIA DEL QUADRARO.

PER IL RESTO IL TRAFFICO È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON CI

SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO.

AL TUSCOLANO RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI VIA NOCERA UMBRA TRA VIA

NARNI E VIA GUBBIO VERSO VIA TUSCOLANA. DEVIATA ANCHE LA LINEA BUS 16.

IL TRASPORTO PUBBLICO:

SULLA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DA OGGI AL 19 AGOSTO,

SOSPESA LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI.

NELLA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS DI

COLLEGAMENTO.

