Traffico Roma del 14-08-2019 ore 15:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
AL TUCOLANO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA AL TRAFFICO
PROPRIO DI VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA DEL BUON CONSIGLIO
IN DIREZIONE VIA DEL QUADRARO.
RICORDIAMO CHE AL TUSCOLANO È CHIUSA PER LAVORI VIA NOCERA UMBRA TRA VIA
NARNI E VIA GUBBIO VERSO VIA TUSCOLANA. DEVIATA ANCHE LA LINEA BUS 16.
AL TINTORETTO SEMPRE PER UN INCIDENTE È CHIUSA AL TRAFFICO VIA DUCCIO DI
BUONINSEGNA.
INCIDENTE ANCHE IN VIA DELLA MAGLIANA: RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI
GROTTONI.
IN VIA ARDEATINA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA RAGANELLA:
ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
PER IL RESTO IL TRAFFICO È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NON CI
SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO.
IL TRASPORTO PUBBLICO:
SULLA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DA OGGI AL 19 AGOSTO,
SOSPESA LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI.
NELLA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS DI
COLLEGAMENTO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI!
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma