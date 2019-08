Traffico Roma del 14-08-2019 ore 16:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER INCIDENTE DA TORRENOVA ALLA BARRIERA DI

ROMA SUD IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA NAPOLI.

AL PORTUENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA

DI VIA DEI GROTTONI.

INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE: TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEL

VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA ALTEZZA VIA DELLA RAGANELLA: ANCHE IN

QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

RIAPERTA VIA TUSCOLANA IN PRECEDENZA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA DEL BUON CONSIGLIO, IN DIREZIONE VIA DEL

QUADRARO.

RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE AL TINTORETTO: DI NUOVO PERCORRIBILE VIA DUCCIO

DI BUONINSEGNA.

CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIALE CADUTI PER

LA RESISTENZA IN DIREZIONE TOR DE CENCI..

TRASPORTO PUBBLICO:

SULLA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DA OGGI AL 19 AGOSTO,

SOSPESA LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI.

NELLA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS DI

COLLEGAMENTO.

