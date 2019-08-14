Traffico Roma del 14-08-2019 ore 17:00
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER INCIDENTE DA TORRENOVA ALLA BARRIERA DI
ROMA SUD IN DIREZIONE DELLA A1 ROMA NAPOLI.
AL PORTUENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA
DI VIA DEI GROTTONI.
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA DEL MARE: TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEL
VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA ALTEZZA VIA DELLA RAGANELLA: ANCHE IN
QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
RIAPERTA VIA TUSCOLANA IN PRECEDENZA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE
ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA DEL BUON CONSIGLIO, IN DIREZIONE VIA DEL
QUADRARO.
RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE AL TINTORETTO: DI NUOVO PERCORRIBILE VIA DUCCIO
DI BUONINSEGNA.
CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE A VIALE CADUTI PER
LA RESISTENZA IN DIREZIONE TOR DE CENCI..
TRASPORTO PUBBLICO:
SULLA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DA OGGI AL 19 AGOSTO,
SOSPESA LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI.
NELLA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS DI
COLLEGAMENTO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI!
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma