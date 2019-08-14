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Traffico Roma del 14-08-2019 ore 17:30

di - 14 Agosto 2019 - 17:30

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I MAGGIORI DISAGI AL  TRAFFICO SI SEGNALANO SULLA STATALE 148 PONTINA:  
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE
ROMA,  PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA A RILENTO TRA VIA CRISTOFORO
COLOMBO E MOSTACCIANO DIREZIONE POMEZIA.
 
ANCORA RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA VIA DEL MARE IN SEGUITO AD UN
INCIDENTE  AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.. 
  
TRASPORTO PUBBLICO:
SULLA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DA OGGI AL 19 AGOSTO,
SOSPESA LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI.
NELLA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS DI
COLLEGAMENTO.
 
 PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI!
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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