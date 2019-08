Traffico Roma del 14-08-2019 ore 17:30

I MAGGIORI DISAGI AL TRAFFICO SI SEGNALANO SULLA STATALE 148 PONTINA:

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE

ROMA, PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA A RILENTO TRA VIA CRISTOFORO

COLOMBO E MOSTACCIANO DIREZIONE POMEZIA.



ANCORA RALLENTATO IL TRAFFICO SULLA VIA DEL MARE IN SEGUITO AD UN

INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA..



TRASPORTO PUBBLICO:

SULLA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DA OGGI AL 19 AGOSTO,

SOSPESA LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI.

NELLA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS DI

COLLEGAMENTO.



PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI!

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma