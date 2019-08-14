Traffico Roma del 14-08-2019 ore 18:30
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ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA: CI SONO CODE PER UN INCIDENTE DA VIA DI
VALLERANO AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA;
MENTRE PER UN ALTRO INCIDENTE IN DIREZIONE OPPOSTA, CI SONO CODE
DA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE A TOR DE CENCI VERSO POMEZIA.
RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI
ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA PONTINA LUNGO CARREGGIATA INTERNA.
TRAFFICO È SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL
VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
NESSUN’ALLTRA SEGNALAZIONE DI RILIEVO IN CITTà.
TRASPORTO PUBBLICO:
SULLA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DA OGGI AL 19 AGOSTO,
SOSPESA LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI.
NELLA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS DI
COLLEGAMENTO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma