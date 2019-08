Traffico Roma del 14-08-2019 ore 19:30

CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA: CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE DAL

RACCORDO ANULARE FINO OLTRE CASTEL ROMANO IN DIREZIONE

POMEZIA.

AD ACILIA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA CESARE MACCARI

ALL’INCROCIO CON VIA DI PRATO CORNELIO.

PER IL RESTO IL TRAFFICO è NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE,

NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO.

TRASPORTO PUBBLICO:

SULLA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DA OGGI AL 19 AGOSTO,

SOSPESA LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI.

NELLA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS DI

COLLEGAMENTO.

