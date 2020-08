Traffico Roma del 14-08-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente rallentamenti in viale del Muro Torto all’altezza di via Veneto in direzione di piazzale Flaminio raccomandiamo le dovute attenzioni sulla restante rete viaria cittadina non si registrano impedimenti di rilievo tutto tranquillo sul Raccordo Anulare e consolari giornata di partenze per molti vacanzieri e primi rientri in città in questo venerdì 14 di agosto ad agevolare gli spostamenti l’assenza dei mezzi pesanti mezzi pesanti che erano Fermi sull’intera rete viaria Nazionale Salvo casi autorizzati dalla legge dalle 16 alle 22 Domani nuovo stop dalle 7 alle 22 interesso il traffico lungo il litorale tra il Lido di Ostia e Torvaianica è anche oggi sono in servizio le cosiddette linee mare 0766 che fanno la spola tra le spiagge del Litorale ricordiamo che per consentire la realizzazione di una pista ciclabile sul lungomare di Ostia tra via Giuliano da Sangallo la Cristoforo Colombo deviate le linee bus 06 71062 sulla linea B della metropolitana il servizio interrotto tra la stazione di Magliana e quella di Laurentina questo per consentire con i lavori nella stazione di Eur Fermi disposte corse con autobus sostitutivi servizio regolare tra Orma Diana e Rebibbia Jonio

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma