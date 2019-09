Traffico Roma del 14-09-2019 ore 08:30

CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE., DA

SEGNALARE PERO’ UN INCIDENTE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN PROSSIMITA’ DI

VIA SANTI ROMANO

ALLE 11.30 IN PIAZZA SAN PIETRO PAPA FRANCESCO CONCEDERA’ UN UDIENZA

GENERALE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA PENINTENZIARIA ED AI LORO

FAMILIARI. POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA.

LAVORI DI PULIZIA AMA SONO IN PROGRAMMAQUESTA I MATTINA IN VIA GIOVANNI

FALCONE E PAOLO BORSELLINO DALLE 07 VERRA’’ CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA

PIAZZALE CLODIO E VIA TRIONFALE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. LA RIAPERTURA

ALLE ORE 12.00

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO , A SEGUITO DI LAVORI DI POTATURA

CHIUSO, SINO ALLE ORE 14, VIALE AVENTINO IN DIREZIONE PIRAMIDE CESTIA.

PERTANTO LA LINEA TRAM 3E’ LIMITATA A PIAZZA DI PORTA MAGGIORE E SOSTITUITA

DA BUS MENTRE IL BUS 75 E’ DEVIATO.

ANTICPIAMO POI CHE DOMENICA 15 SETTEMBRE TORNA VIA LIBERA NEL CENTRO DI

ROMA, L’INIZIATIVA PROMOSSA DAL CAMPIDOGLIO PER INVOGLIARE I ROMANI A

MUOVERSI A PIEDI O IN BICLICLETTA CON UNA CICLOPEDONALIZZAZIONE DI 15 KM

LE STRADE SARANNO CHIUSE DALLE 10 ALLE 19.

DIVERSI GLI EVENTI IN PROGRAMMA ORGANIZZATI DA ENTI, ASSOCIAZIONI, MUSEI ED

ESERCIZI COMMERCIALI.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma