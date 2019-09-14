Traffico Roma del 14-09-2019 ore 09:30
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CLODIA È POSSIBILE ANDARE VERSO MONTE MARIO ATTRAVERSO LA VIA TRIONFALE.
LAVORI IN CORSO ATTORNO A PORTA SAN PAOLO VICINO PIRAMIDE. POSSIBILE
CHIUSURA DI VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA VERSO VIALE MARMORATA E IL
LUNGOTEVERE. SUL VIALE AVENTINO CHIUSA LA CORSIA RISERVATA AI MEZZI
PUBBLICI VERSO PIAZZA ALBANIA
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma