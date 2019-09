Traffico Roma del 14-09-2019 ore 10:30

CHIUSA AL MOMENTO AL TRAFFICO LA PANORAMICA, A SALIRE, DA PIAZZALE CLODIO A

MONTE MARIO. SONO IN CORSO LAVORI. IN ALTERNATIVA DALLA CIRCONVALLAZIONE

CLODIA È POSSIBILE ANDARE VERSO MONTE MARIO ATTRAVERSO LA VIA TRIONFALE.

LAVORI IN CORSO ATTORNO A PORTA SAN PAOLO VICINO PIRAMIDE. POSSIBILE

CHIUSURA DI VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA VERSO VIALE MARMORATA E IL

LUNGOTEVERE. SUL VIALE AVENTINO CHIUSA LA CORSIA RISERVATA AI MEZZI

PUBBLICI VERSO PIAZZA ALBANIA

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma